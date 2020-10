Bäume sind für Ernst-A. Dumröse mehr als ein Inbegriff von Schönheit. Sie sind Lebenselexier. Deshalb bringt der Landauer üppigere Straßenbäume und Klimawäldchen ins Gespräch. Der Rentner mischt sich ein, gibt der Kommunalpolitik Impulse, liest ihr aber auch die Leviten.

Im Treppenhaus kurz vor der Wohnung im ersten Stock in der Moltkestraße steht ein kleiner Ginkgo am Fenster. Der Arbeitsplatz zur Straße hinaus ist ein Logenplatz, weil er den besten Blick auf die Wildkirsche im Garten des Gerichts bietet. Den meisten Spaß aber scheint Ernst-A. Dumröse an der Spatzenbande auf seinem Balkon zu haben. Die Piepmatze finden immer was im Vogelhaus und leisten ihm Gesellschaft, wenn er in der Küche ist. Der Mann ist naturverbunden.

Kommunalpolitiker in Landau kennen ihn seit Jahren, ist Dumröse doch ein treuer Gast der Stadtratssitzungen. Regelmäßig meldet er sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort und mahnt die Volksvertreter, vor allem die Bäume nicht aus dem Blick zu verlieren. Die Bäume. Auch wenn er mal belächelt oder abgewiesen wird, der 91-Jährige lässt sich nicht abhalten. Das sagt er mit einer Mischung aus Trotz und Stolz.

Grüninseln für ein gutes Stadtklima

Die Liebe zu den Bäumen hat Dumröse von der Mutter. „Sie wusste, was welcher Baum war und kannte auch viele Blumen. Das tue ich nicht.“ Dumröse hat nach 2016 im September sein zweites Baum-Memorandum aufgelegt. Er legt den verantwortlichen Stadtpolitikern einen Grünentwicklungsplan ans Herz und fügt zur Erklärung ein chinesisches Sprichwort hinzu: „Planst du ein Jahr, so säe Getreide. Planst du ein Jahrhundert, so pflanze Bäume.“

Der Baumliebhaber weiß, dass er kein Experte ist. Er ist „baumaktiv“, meint er, und er macht sich kundig. Es ist sein Weg, für eine intakte Umwelt zu kämpfen, für eine grüne Stadt, für ein gesundes Stadtklima. Dumröse mischt sich gerne ein. Schon vor zwei Jahren habe er der Stadt vorgeschlagen, „urbane Grüninseln“ zu schaffen: auf Plätzen mit nur einzelnen Bäumen, wo immer es möglich ist, weitere Bäume zu pflanzen, auf Spielplätzen als Schattenspender. „Natürlich ist den heimischen Bäumen unbedingt der Vorzug zu geben.“ Am besten würden sie in Gruppen gepflanzt, weil die ökologische Wirkung größer sei. Von Peter Wohlleben haben wir gelernt, dass Bäume auf ihre Art miteinander kommunizieren.

Lange studiert und keine Ende gefunden

Der 91-Jährige sieht dringenden Handlungsbedarf. Zwar betonten die Vertreter der Stadtverwaltung immer, es gebe 38.000 Bäume in Landau. „Aber das Stimmt so nicht. Im Zentrum sind es gerade einmal etwas über 1000 Bäume.“ Da sollten mehr Bäume gepflanzt werden, zum Beispiel am Heinrich-Heine- oder am Edith-Stein-Platz.

Der gebürtige Magdeburger hat Anfang 1950 „rüber gemacht“. Er studierte ein bisschen Naturwissenschaften, auch Geologie, wie er erzählt, war in Wuppertal und Mainz. „Ich habe lange rumstudiert und kein Ende gefunden.“ Seine Passion schließlich wurde das Personalwesen. In Mainz lernte er beim Kaufhof, schaffte es bis zum Personal- und Verwaltungschef und kam 1972 in dieser Funktion nach Landau. „Ich blieb, weil es mir hier so gut gefällt“, sagt der Vater von zwei Töchtern, vier Enkeln und vier Urenkeln, der 1994 in Ruhestand ging. Dumröse ist seit 16 Jahren Witwer.

Die Bäume kümmern vor sich hin

Sichtlich empört kommt er wieder auf die Stadtpolitik zu sprechen. Der Hammer sei ja die Wanderallee der nordamerikanischen Amberbäume, die die Stadt auf Vorschlag der Grünen in der Königstraße und am Obertorplatz verteilt hat. „Die haben nicht mal einen Kubikmeter Platz, die kümmern da vor sich hin“, echauffiert sich der Baumfreund. Die Pflanzgrube sei maßgebend für das Gedeihen von Straßenbäumen, liest Dumröse der Stadt die Leviten. Der Wurzelraum müsse hinreichend groß sein, sei er schließlich die Lebensversicherung für den Straßenbaum.

A propos Straßenbaum. Dumröse möchte der „kahlen“ Marktstraße einige Bäume verpassen, am liebsten Schwedische Mehlbeeren. Auch der Marktplatz braucht eine Veränderung, meint der rüstige Rentner. Die kleinen Kirschbäume sollten weg und durch Blütenkirschen ersetzt werden, die höher und breitkroniger wachsen und blühen. Für Dumröse auch ein Thema für den Grünentwicklungsplan mit längerem Zeithorizont.

Habt guten Mut und traut Eurem Glück

Der Speierling ist sein Lieblingsbaum. Er prangt auch auf der Titelseite des Baum-Memorandums. Darunter „de klääne Pälzer“ des Landauer Künstlers Xaver Mayer. „Habt guten Mut, traut eurem Glück“, ruft der der klääne Pälzer dem Leser zu und pflanzt mit Zuversicht einen jungen Baum neben den erwachsenen Speierling. Derart sympathisch animiert, wird es vielleicht eines Tages einen Speierling als Vertreter einer sehr alten Kulturpflanze auch in Landau geben - zu Ehren von Ernst-A. Dümröse und dessen unermüdlichem Wirken. „Der ist klimaresistent“, sagt er noch.

Info

Das Baum-Memorandum ist zu finden unter www.pollichia.de, Unterseite Landau.