Wegen Geschäftsaufgabe hatte der in Landau und Neustadt angesiedelte Juwelier Klink einen Räumungsverkauf gestartet. In Landau wurde die Aktion gestoppt. Im Neustadter Geschäft in der Hauptstraße 75 läuft sie noch bis Ende Oktober. Dann ist endgültig Schluss – nach über 63 Jahren, die das Familienunternehmen in Neustadt ansässig war. Zu diesem Schritt sah sich der 65-jährige Geschäftsführer Thomas Klink wegen gesundheitlicher Probleme gezwungen. Wie ein Firmensprecher auf Nachfrage mitteilte, wird die Geschäftsstelle in der Landauer Fußgängerzone, die zunächst ebenfalls geschlossen werden sollte, jedoch weitergeführt. Der Räumungsverkauf ist beendet. Nachdem der Laden zwei Tage geschlossen war, ist er seit Mittwoch in allen Auslagen wieder mit Ware bestückt. Alle Angestellten von Klink werden künftig in Landau tätig sein, hieß es weiter. Der Standort in der Gerberstraße sei erst vor fünf Jahren umfassend renoviert worden, als der Laden ein Haus weiter umgezogen ist. Die Geschäfte führen Klinks Frau Barbara Hellmann und Neffe Raphael Schlick. Die Familie ist seit 1996 in Landau vertreten. Das Sortiment reicht von Glashütte-Original über Breitling, Omega bis Gucci. Der erste Standort von Klink in der Fußgängerzone steht noch immer leer.