Das seit vielen Jahren in Kleinfischlingen heimische Storchenpaar auf dem Nest Bohl/Kammermann hat in diesem Jahr vier Jungstörche großgezogen. Darüber ist die Freude in der Gemeinde sehr groß, und das Ereignis wird anlässlich der Storchenberingung durch Christian Reis vom Storchenzentrum Bornheim am Mittwoch, 31. Mai, um 18 Uhr mit einem Umtrunk gefeiert. Wer eine Patenschaft für die Neuankömmlinge übernehmen möchte, wird gebeten, sich bei Ortsbürgermeisterin Regina von Nida, Telefon 06347 8816, zu melden.