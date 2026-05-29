Die Jungstörche auf dem Rathausdach in Kirrweiler werden am Dienstag, 2. Juni, ab 18.30 Uhr unter der Regie des Heimat- und Kulturvereins Kirrweiler beringt. Dazu sind alle Interessierten, vor allem Kinder, eingeladen. Wie der Verein mitteilt, wird auf dem Schulhof zunächst auf die Jungstörche angestoßen. Ein Experte des Storchenzentrums Bornheim beringt dann die Jungvögel, erzählt, warum das wichtig ist, und beantwortet Fragen. Für die Kinder gibt es ein Angelspiel.