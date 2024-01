Das Jugendhaus Lemon in Annweiler hat derzeit zehn Bienenvölker und wird bald mit einer neuen Jungimkergruppe starten. Eine Reihe neuer Mitglieder des Projektes verjüngen das Team im Lemon, teilt Jugendhausleiter Christian van Look mit. Jugendliche und junge Erwachsene, die teilnehmen möchten, können sich noch melden – maximal zehn Personen können mitmachen. Es gibt noch freie Plätze. Sinnvoll sei es, zu Beginn des Programms einzusteigen. Das Angebot ist kostenlos, erwartet werde aber die regelmäßige Teilnahme (etwa einmal wöchentlich für ungefähr 90 Minuten). Beginn ist am Dienstag, 23. Januar, um 16.30 Uhr im Lemon, danach wöchentlich von 16.30 bis 18 Uhr. Neben Zeit und Interesse sollten die Teilnehmenden auch keine Bienengiftallergie haben, gelegentliche Stiche könnten vorkommen.

Anmeldung

Chris van Look, 0173 8156763, van_look@lemon-net.de