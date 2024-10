Die Meisterschaft gilt nach Mitteilung der Handwerkskammer der Pfalz als Europas größter Berufswettbewerb. In Trier war die zentrale Landesmeisterschaft für Rheinland-Pfalz. Über 40 Gesellen traten in 13 unterschiedlichen Branchen gegeneinander an.

Aus der Südpfalz überzeugte Oberflächenbeschichter Niclas Scharding aus Landau mit seinem Können. Er arbeitet bei der Ansorge Galvanotechnik GmbH & Co. KG in Landau. Bei den Steinmetz- und Steinbildhauern glänzte Gabriel Ganz aus Walzbachtal, beschäftigt bei Lars Timrott, Steinmetz- und Steinbildhauermeister in Silz. Bei den Zahntechnikern siegte Marie-Sophie Guth aus Insheim vom Dentallabor Schwindt in Landau; bei den Zweiradmechatronikern Jannis Nikolaus aus Wernersberg vom Fahrradhaus Gaab in Landau. Zweiter Landessieger der

Fahrzeuglackierer ist Rovenas Ozelis aus Landau, beschäftigt bei der Autowerkstatt IRS Kammer in Landau. Vierte Landessiegerin der Tischler ist Mia Weichmann aus Eschbach von der Tischlerei Ullmann GmbH in Wachenheim.

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk gilt als Europas größter Berufswettbewerb. Eine Teilnahme daran kann viele Türen öffnen: Zum Beispiel können sich die Landessieger um ein Weiterbildungsstipendium, etwa für die Meisterausbildung, bewerben. Schaffen sie es zudem, auch auf Bundesebene zu überzeugen, können die Junghandwerker – je nach Gewerk – auch bei internationalen Wettbewerben antreten. Etwa bei den EuroSkills, die 2025 in Herning (Dänemark) sind, oder den WorldSkills 2026 in Shanghai (China). Doch egal wie die Wettbewerbe ausgehen und wie weit man letztendlich kommt, heißt es in der Mitteilung: Die Wettbewerbe sind für Gesellen immer ein tolles Erlebnis und eine Bestätigung für den Ausbildungsbetrieb.