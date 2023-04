Ein 18-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall im Nußdorfer Weg in Landau an der Kreuzung Im Steingebiss verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 62-jähriger Autofahrer nach links in die Straße einbiegen und nahm dabei dem ihm entgegenkommenden Radfahrer die Vorfahrt. Der junge Mann konnte nicht mehr ausweichen und zog sich beim Unfall Verletzungen am Sprunggelenk und an der Hand zu. Der Autofahrer hatte einen Atemalkoholwert von 0,44 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und verboten ihm, weiterzufahren. Der Radfahrer war ohne Helm und ohne Licht unterwegs.