Bei einem Auffahrunfall auf der B 10 bei Landau ist ein 25-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmittag berichtet, hat der junge Mann am Montag gegen 14.30 Uhr nicht rechtzeitig reagiert, als vor ihm eine 42-jährige Autofahrerin bremste. „Beim Zusammenstoß erlitt der 25-jährige Prellungen an Schulter und Nacken“, berichten die Beamten. Er musste sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Beamten beziffern den Gesamtschaden auf über 15.000 Euro. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.