Ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 20 bei Ilbesheim am Samstag gegen 13 Uhr endete mit hohem Sachschaden – und einem Drogenfund. Wie die Polizei berichtet, war ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem Wagen zwischen Ilbesheim und Arzheim wohl zu schnell unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Auto und rutschte durch die angrenzende Wingertzeile. Während der Unfallaufnahme erkannten die Beamten Hinweise auf Drogenkonsum. Bei der Bergung des Wagens fanden die Polizisten in dem Auto geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Der junge Mann hat eine Blutprobe abgegeben. Durch den Unfall entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Den Fahrer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. „Ob er weiterhin Autofahren darf, ist fraglich“, heißt es in der Polizeimitteilung.