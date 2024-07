Eine schwer verletzte Person befinde sich auf dem alten Messplatz. Das wurde der Polizei Landau in der Nacht auf Samstag gegen 23 Uhr gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten den jungen Mann, der insbesondere im Gesicht schwere Verletzungen davongetragen hatte. Er konnte bislang keinerlei Angaben zur Herkunft der Verletzungen machen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort entdeckte man, dass er Verletzungen am gesamten Körper hatte. Die Polizei geht davon aus, dass sie von Dritten verursacht worden seien dürfte. Deshalb geht sie von einem Körperverletzungsdelikt aus. Sie bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.