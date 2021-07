300 Weine aus 60 Betrieben der Pfalz – für die siebenköpfige Jury war die zweitägige Verkostung beim Verein Pfalzwein harte Arbeit. „Das gibt dann Muskelkater in der Zunge“, plauderte Peer F. Holm, Präsident der Sommelier-Union Deutschland, aus dem Nähkästchen. Unter seiner Leitung kürte die Jury die 20 besten Jungwinzer der Pfalz, die am Dienstagabend im Edenkobener Kräutergarten Klostermühle viel Lob für ihre Weine - jeder Winzer hatte fünf Weine zur Bewertung eingereicht - und außerdem Urkunden bekamen. In den kommenden zwölf Monaten treten sie als Botschafter des Pfälzer Weins unter dem Namen „Die Junge Pfalz“ deutschlandweit auf.

Die Sieger

Diese Winzer repräsentieren die neue „Junge Pfalz“: Michael & Thomas Andres, Weingut Andres, Deidesheim; Dennis Blaul, Weingut Blaul & Sohn, Gönnheim; Georg Diehl, Weingut Borell Diehl, Hainfeld; Felix Estelmann, Weingut Estelmann, Neustadt-Gimmeldingen; David Hochdörffer & Anna Ulrich, Weingut Villa Hochdörffer, Landau-Nußdorf; Julian Hof, Weingut Hof, Heuchelheim-Klingen; Alexander & Konstantin Koch, Weingut Bernhard Koch, Hainfeld; Marius Meyer, Weingut Klaus & Marius Meyer, Rhodt; Kathrin Otte, Weingut Mehling, Deidesheim; Maximilian & Philipp Petri, Weingut Petri, Herxheim am Berg; Lukas Reinhardt, Weingut Reinhardt, Niederkirchen; Christoph & Johannes Siebert, Weingut Schenk-Siebert, Grünstadt-Sausenheim; Gabriel & Simon Scheuermann, Weingut Scheuermann, Niederkirchen; Moritz Schneider, Weingut Jesuitenhof, Dirmstein; Patricia & Julian Schreieck, Wein- und Sekthaus Volker und Bernd Schreieck, Maikammer; Jonas, Philipp & Lukas Seckinger, Weingut Seckinger, Niederkirchen; Hans-Christoph Stolleis & Florian Haas, Weingut Peter Stolleis, Gimmeldingen-Mußbach; Fabian Stübinger, Weingut Gunter Stübinger, Leinsweiler; Philipp Wöhrwag, Weingut Müller-Ruprecht, Kallstadt, und Mathias Wolf, Weingut Klaus und Mathias Wolf, Birkweiler.

Mit Leidenschaft

Pfalzwein-Vorsitzender Boris Kranz ist stolz darauf, dass die Weinbauregion Pfalz mit über 1100 starken Betrieben es schaffe wie keine andere Region, Jahr für Jahr eine große Anzahl an ganz eigenständigen und selbstbewussten Nachwuchswinzern hervorzubringen. „Der Dialog untereinander und die Leidenschaft, mit der alle Betriebe an der Qualität der Weine arbeiten, sorgte auch in diesem Jahr für ein sehr dichtes Teilnehmerfeld.“

Die Blindverkostung und Auswahl der 20 Sieger nahm eine hochkarätig besetzte Jury vor. Neben Peer F. Holm verkosteten Stephanie Döring (Inhaberin der Weinläden St. Pauli & Köln, www.weinladen.de), Paula Redes Sidore (www.weinstory.de), Antonios Askitis (https://asktoni.de/), Sebastian Bordthäuser (Journalist und Autor www.bordthaeuser.com), Daniel Ewald (Category Manager Wein bei Wasgau) und Maximilian Wilm (Restaurantleiter und Chef-Sommelier im Kinfelts Kitchen & Wine, Hamburg).