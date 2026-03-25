Ein Behördengang zur falschen Zeit, eine verschlossene Tür – und dann ein hilfsbereiter Mitarbeiter, der sogar seine Mittagspause unterbricht. Unsere Autorin ist entzückt.

Alle schimpfen über die Behörden. Wir nicht. Zumindest heute mal nicht. Denn es gilt, sich für ein ungewöhnlich freundliches und liebenswürdiges Verhalten eines jungen Mitarbeiters der Verbandsgemeinde Annweiler zu bedanken, der offenbar nichts von dem berüchtigten „Dienst nach Vorschrift“ hält.

Das ist passiert: Ich benötigte ein sogenanntes erweitertes Führungszeugnis, zum Beleg dafür, dass ich aus amtlicher Sicht Grundschulkindern beim Lesenlernen helfen darf. Diese Vorschrift ist natürlich absolut in Ordnung, man muss sie halt nur beantragen. Ich komme völlig zur Unzeit bei der Verbandsgemeinde an, um 12.35 Uhr, dachte aber, vielleicht gibt es einen Infoschalter, wo man erfahren kann, wo man diese Unbedenklichkeitsbescheinigung eben bekommen kann. Im Flur des Gebäudes herrscht gähnende Leere, die Tür zu den Amtsräumen ist verschlossen – Mittagspause bis 13.30 Uhr.

Als ich gehen will, kommt ein junger Mann herein, mit einer Bäckertüte in der Hand. Freundlich fragt er nach meinem Begehr und ich erkläre, ich wollte in Erfahrung bringen, wo ich das Führungszeugnis bekommen könne. „Bei mir“, sagt der junge Mann, „kommen Sie doch einfach mit.“ In seinem Büro legt er sein Mittagsmahl beiseite, wirft den Computer an, klappert auf den Tasten, druckt Papiere aus und unterschreibt sie. „Bitte sehr“, sagt er freundlich, „den Antrag habe ich gleich an die zuständige Behörde weitergeleitet, Sie brauchen nichts mehr zu machen.“

Herzerquickend freundlich

Ich bin dankbar und beeindruckt und wage noch eine weitere Frage zu stellen. Zum elektronischen Organspenderausweis, für den in dem Büro geworben wird. Ich erkläre, dass mein Versuch, ihn auf meinem Handy zu installieren, nicht geklappt hat – weil die elektronische Aktivierung des Personalausweises aus rätselhaften Gründen scheiterte. Das Problem kennt der freundliche junge Mann zur Genüge und hätte mir auf der Stelle damit weitergeholfen, wenn ich das Papier dabei gehabt hätte. Ich komme später wieder.

Man kann ja oft über Behörden schimpfen. Aber man muss sich bedanken, gerne auch öffentlich, wenn man in Behörden auf Menschen trifft, die mit Freundlichkeit ihren Job machen, sogar auch außerhalb der Dienstzeit. Das ist so herzerquickend freundlich, dass ich noch lange davon zehren werde. Vielen Dank!