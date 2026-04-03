Die Junge Union in Landau hat sich auf ihrem Kreistag neu aufgestellt. Wie die Jugendvereinigung von CDU und CSU mitteilt, hatte Philipp Lay beschlossen, das Amt des Kreisvorsitzenden nach zwei Jahren in neue Hände zu übergeben. Auf ihn folgt der Student Paul Friedl, der einstimmig gewählt wurde.

Der Vorstand

Vorsitzender: Paul Friedl; Stellvertreter: Tobias Oehler; Schatzmeister: Fabian Süsser; Schriftführer: Eric Stein; Beisitzer: Fridolin Bludovsky, Philipp Lay, Lucas Mennecke, Lea Weiß.