LANDAU. Sowohl die Jugendförderung als auch der Seniorenbeirat der Stadt Landau hat am Dienstag bekannt gegeben, Menschen über 80 Jahren bei der Online-Anmeldung für einen Impftermin gegen Corona zu unterstützen.

Viele alte Menschen, die in der Gruppe „Höchste Priorität“ gelistet sind und sich gegen Covid-19 impfen lassen können, kommen vielfach mit den Anforderungen nicht zurecht. Schon die Anmeldung überfordert viele Senioren, wie eine Leseraktion der RHEINPFALZ bestätigt hat. Die Hotline sei kontinuierlich besetzt, klagen die Leute. Die Online-Anmeldung können viele nicht leisten, weil sie kein Internet haben. Anderen ist der Weg ins Impfzentrum nach Wörth zu weit. Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße haben mittlerweile entschieden, in Landau ein eigenes Impfzentrum aufzubauen.

Am Dienstag hat die Stadtverwaltung Landau mitgeteilt, dass das Team der Jugendförderung im Haus der Jugend helfen wolle und Senioren bei der Online-Anmeldung für einen Impftermin unterstütze. Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer: „Unter der Telefonnummer 0 6341 13 51 76 ist ein Teammitglied von uns zu erreichen und geht gemeinsam mit den Anruferinnen und Anrufern den Online-Dialog zur Terminvergabe durch.“ Erreichbar ist dieser Service montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr. Er richte sich ausdrücklich auch an Senioren, die keinen Zugang zu einem Computer hätten. Oberbürgermeister und Jugenddezernent Thomas Hirsch dankt dem Team der „Jufö“ für deren besonderes Engagement in schweren Zeiten.

Senioren helfen älteren Mitbürgern

Auch das ehrenamtliche Seniorenbüro Landau bietet den älteren Mitbürgern Unterstützung bei der Online-Anmeldung an. Unter Telefon 06341 141162 stehen von Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr Mitarbeiter zur Verfügung, um Hilfestellung beim Ausfüllen des Formulars zur Anmeldung zu geben. Die Terminanmeldung kann auch über das Seniorenbüro erfolgen.

Des Weiteren bietet das Seniorenbüro über die Ehrenamtsbörse die Vermittlung von Fahrdiensten zum Impfzentrum nach Wörth an. Ehrenamtliche Helfer können sich bei der Ehrenamtsbörse unter Telefon 06341 141162 oder über die Homepage www.ehrenamtsboerse.de unter dem Punkt Corona-Nachbarschaftshilfe melden. Das Seniorenbüro übernimmt die Fahrtkosten.