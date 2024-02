„Die Küchenpartie mit Pep“ gibt es nun auch in Landau. Zum gemeinsamen Kochen von Jung und Alt laden die Volkshochschule Landau und die Beauftragte für die Belange älterer Menschen ein. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert das Projekt. Angeboten wird eine Veranstaltungsreihe von vier Abenden. 6- bis 14-Jährige und Ältere ab 55 Jahren sollen sich beim Kochen austauschen können. Ziel ist die Stärkung der Ernährungskompetenz und die Förderung der sozialen Teilhabe. Themen sind auch Sauberkeit und Sicherheit in der Küche, Alltagstipps für ausgewogenes Essen sowie der klimafreundliche Umgang mit Lebensmitteln. Der erste Kochabend soll am Mittwoch, 6. März, 17 bis 19.30 Uhr, mit der Ernährungswissenschaftlerin Sonya Klüh starten. Infos und Anmeldung unter Telefon 06341 1349 92 und im Internet unter www.volkshochschule-landau.de.