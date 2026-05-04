Die Initiative „Die Junge Pfalz“ holt ihre Weine und Winzer näher ans Publikum: Am Donnerstag, 7. Mai, gestaltet die Gruppe als Teil des Pop-up-Formats „Vorsicht Glas!“ in Landau einen Abend für Endverbraucher. Zwischen 18 und 21 Uhr präsentieren 15 Jungwinzer im Weingut Jakob Gerau rund 70 Weine und wollen sich mit den Gästen austauschen. Das Pop-up-Format läuft dort von Mittwoch bis Mittwoch, 6. bis 13. Mai.

„Die Junge Pfalz“ wurde 2019 von Pfalzwein e.V. ins Leben gerufen und vereint pro Jahrgang 15 im Wettbewerb ausgewählte Betriebe. Nach Angaben des Vereins soll der Abend in Landau nun einen direkteren Zugang für ein breiteres Publikum schaffen. Ergänzt wird das Programm durch einen Kurs mit Sommelier Marco Gulino. Unter dem Titel „Vier Weine, vier Gläser“ geht es um den Einfluss der Glasform auf Wahrnehmung und Struktur. Kulinarisch begleitet Joshua Leise vom Restaurant Zum Winzer in Maikammer den Abend mit einem „Flying Dinner“; die kleinen Speisen sind im Ticketpreis enthalten.

Der Eintritt kostet 20 Euro, die Teilnahme inklusive Masterclass 35 Euro. Tickets gibt es unter www.die-junge-pfalz.de/popup.