Nachdem sie ausgiebig gefeiert hatten, müssen Heranwachsende in der Nacht auf Samstag in der Verlängerung des Nußdorfer Wegs, rund 300 Meter nach dem Stadtviertel Schützenhof in Richtung Nußdorf, großflächig ihren Müll liegengelassen haben. Die Polizei schreibt in ihrem Bericht gar von großflächigen Verunreinigungen. Laut Polizei sollen die jungen Leute auch einige Schilder verbogen oder mutwillig aus der Halterung gerissen haben. Zeugen werden um Hinweise unter Telefon 06341 2870 bei der Polizei gebeten.