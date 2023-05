Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Drogeriegeschäft in Landau gemeldet. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren trugen beim Verlassen des Geschäfts Waren im Wert von rund 200 Euro mit sich, welche sie nicht bezahlt hatten. Durch das Auslösen eines akustischen Signals fiel der Diebstahl auf. Die Waren mussten die Mädchen logischerweise zurückgeben. Zudem wurden die Eltern über den Diebstahl informiert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Aufgrund ihres Alters sind die Mädchen strafunmündig.