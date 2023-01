Die deutsch-französische Freundschaft wurde vor 60 Jahren vertraglich fixiert. Das feiert auch die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) Landau/Cerde Franco-Allemand Landau. So werden am Samstag die Bilder von 129 jungen Künstlern in den Schaufenstern Landauer Geschäfte ausgehängt. Die Werke der bilingualen Grundschüler von der Wollmesheimer Höhe, der Thomas-Nast- und der Pestalozzi-Grundschule werden eine Woche zu sehen sein. Ab 10 Uhr hat die DFG einen Info-Stand vor dem DM-Drogeriemarkt, um 11 Uhr ist eine zweisprachige Stadtführung. Die Protestanten laden für Sonntag um 10 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst in die Stiftskirche ein. Die Predigt halten Marc Seiwert, langjähriger Dekan von Weißenburg, und Rudolf Ehrmanntraut, ebenfalls ehemals Dekan und zuletzt Generalsekretär der Konferenz der Kirchen am Rhein. Um 16 Uhr ist ein Erzählcafé mit Zeitzeugen im Pfarrgemeindesaal Heilig Kreuz.