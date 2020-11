Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in der Hauptstraße von Annweiler am Freitag zwischen 15.50 und 16 Uhr: Beschädigt wurde ein weißer Kastenwagen einer Mannheimer Firma, der vor der Kur-Apotheke geparkt war. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wurde er von einer jungen Frau angesprochen, die ihn darauf hinwies, dass ein Pritschenfahrzeug, optisch ein Baustellenfahrzeug, rückwärts gegen das Heck des Kastenwagens gestoßen sei. Anschließend hat sich der Unfallverursacher laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nähere Angaben zu Kennzeichen, Farbe oder Typ des Pritschenfahrzeuges konnte die Zeugin nicht machen. Am Kastenwagen wurde die hintere Heckklappe in Spaltform eingedellt. Der Sachschaden: rund 1000 Euro. Die Polizei bittet die unbekannte Unfallzeugin sowie weitere Zeugen, sich zu melden unter Telefon 06346 964619 oder per E-Mail an pwannweiler@polizei.rlp.de.