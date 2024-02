Zum 26. Mal ging der Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ am Naturwissenschaftlichen Technikum Künkele (NTK) in Landau über die Bühne. 60 Teilnehmer bei 37 Forschungsprojekten stellten ihre Ideen vor, wie das NTK berichtet. Bundesweit wird der Nachwuchswettbewerb zum 59. Mal ausgetragen. Die Erstplatzierten qualifizierten sich automatisch für den Landeswettbewerb in der nächsten Runde. Ihre Projekte beschäftigten sich mit konkreten Problemstellungen aus den Themenfeldern Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Physik und Technik.

Die Feierstunde mit zahlreichen Ehrengästen war am selben Nachmittag im Gloria-Kulturzentrum in Landau statt. Dort wurden die Teilnehmenden mit der Musik der „Dicken Kinder“ und von Ted Louis mit Magic Comedy und Zauberkunst vom mehrfachen Deutschen Meister der Illusionen unterhalten.