Ein Elfjähriger ist am Samstagvormittag von seinem Elternhaus in Bad Bergzabern geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, hatte ihn die Mutter dabei erwischt, wie er in der Küche Süßigkeiten naschte. Aus Angst vor einer Bestrafung kletterte der Junge aus dem Fenster im Erdgeschoss und rannte davon. Weit kam er jedoch nicht. Die unmittelbar entsandte Polizeistreife fand ihn unweit des Anwesens. Zu Hause wurde der junge Mann seiner Mutter übergeben, die Situation wurde mit beiden konstruktiv nachbereitet.