Aimee Byiringiro, Sandrine Mayele und Christella Seminega aus Ruanda sowie Anaclet Ogot aus Kenia haben in diesem Sommer gemeinsam mit 34 weiteren Frauen und Männern aus vielen weiteren Nationen in der Nardini-Pflegeschule des Vinzentius-Krankenhauses eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann begonnen. Die vier Ostafrikaner waren jetzt in Rathaus eingeladen, weil Landau seit fast vier Jahrzehnten mit der Gemeinde Ruhango in Ruanda partnerschaftlich verbunden ist. Bürgermeister Maximilian Ingenthron als stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises Ruhango-Kigoma und die Vorsitzende Dorothea Kischkel freuen sich über das neue Kapitel der Partnerschaft und würdigten den Mut der jungen Leute, eine solche Herausforderung anzunehmen. Die Zusammenarbeit mit Anaclet Ogot aus Kenia war über ein Projekt von Stephan Hafen vom Hotel Alte Rebschule in Rhodt zustandegekommen, die Zusammenarbeit mit den Auszubildenden aus Ruanda über den Kontakt eines Aufsichtsratsmitglieds des Krankenhauses, teilte die Stadtverwaltung mit.