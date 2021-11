Die Jung-Pfalz-Hütte in Annweiler verabschiedet sich ab 3. Dezember in die Winterpause. Das hat der Jugendpflegeverein Jungpfalz angekündigt. Wegen der angespannten Infektionslage muss die Nikolauswanderung am 11. Dezember abgesagt werden. Einen Öffnungstermin für das kommende Jahr steht noch nicht fest. Dieser wird unter Berücksichtigung der Entwicklung der pandemischen Lage festgelegt.