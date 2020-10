Die Jung-Pfalz-Hütte bei Annweiler bleibt bis Ende Februar geschlossen. Dies gilt auch schon für dieses Wochenende. Der Hüttenverein rechnet am letzten Wochenende vor den neuen Corona-Einschränkungen mit einem Ansturm an Wanderern und sieht sich nicht in der Lage, dann die Hygienevorschriften einhalten zu können. „Das ist mir zu gefährlich“, sagt Vorsitzender Werner Reich.