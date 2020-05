Wenn die Sonne auf seine strahlend weiße Hülle fällt, stockt wohl nicht nur Flugzeug-Freunden der Atem: Der Jumbo-Jet des Technik-Museums Speyer ist in einer rund vierwöchigen Aktion durch Museumsmitarbeiter gereinigt worden. Jakob Rebholz aus Siebeldingen hat Grund zur Freude.

Sie ruht auf mehr als 20 Meter hohen Pfeilern in Fluglage und ist jetzt blitzblank: die Boeing 747. „So intensiv haben wir sie noch nie gereinigt“, sagt Werkstattleiter Jakob Rebholz. Wegen der Corona-Krise ist das Technik-Museum noch geschlossen, weshalb die für Sommer geplante Säuberung ins Frühjahr vorgezogen worden ist, teilt der Siebeldinger Rebholz mit. „Wir haben diesmal auch die vier Triebwerke innen abgestrahlt.“

Der Jumbo-Jet ist seit 2002 in dem Museum in Speyer ausgestellt und wird alle drei bis fünf Jahre von Schmutz wie Staub und Taubenkot befreit. Das nach dem Airbus A380 zweitgrößte Passagier-Flugzeug ist in Sichtweite des Kaiserdoms nicht nur innen begehbar. Auch auf dem linken Flügel können Besucher in ungefähr 30 Metern Höhe umherspazieren.

Für die Reinigung des Cockpits mussten die Museumsmitarbeiter mit einer Hubarbeitsbühne auf fast 40 Meter über dem Boden hinaus, betont Rebholz. Er und seine Kollegen haben auch noch zahlreiche weitere der rund 25 unter freiem Himmel gezeigten Flugzeuge gereinigt. „Wir hoffen, dass wir bald wieder öffnen dürfen, damit die Besucher unsere Maschinen und weiteren Exponate wieder bewundern können“, sagt Rebholz.