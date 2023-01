Wie sinnvoll ist ein Böllerverbot?

An seinem ersten Tag im Amt bringt Oberbürgermeister Dominik Geißler zusammen mit dem Stadtvorstand ein Feuerwerksverbot in der Landauer Innenstadt ins Gespräch. Die Reaktionen darauf schwanken zwischen Zustimmung und Ablehnung. Wer hinter den Exzessen steckt, bleibt unbekannt.

Pfälzer, Russen, Amerikaner

Eine Bornheimer Familie wandert 1809 ins russische Reich aus. Anfangs scheint der Neustart zu gelingen, doch dann machen ihnen Dürre, Seuchen, Frost und Heuschrecken zu schaffen. Den jungen Johann Georg Junkert plagt das Heimweh: Mit einem Trick kehrt er in die Pfalz zurück.

„Als wäre das Haus aus dem Nichts aufgetaucht“

Der Streit um das Herxheimer Jugendzentrum geht auch im neuen Jahr weiter. Nach dem kürzlich erschienenen RHEINPFALZ-Bericht hagelt es Kritik, weil die Debatte über die geplante Sanierung des Gebäudes vertagt wurde. Auch Lokalpolitiker beziehen Stellung.

Backe, backe, Backhaus

Ein Projekt, das dem Heimat- und Kulturverein in Edesheim seit Jahren am Herzen liegt, könnte endlich realisiert werden. Nördlich der Grundschule soll ein Neubau entstehen, in dem die Herstellung von Brot nähergebracht werden soll.

Hund beim Gassi gehen totgebissen

Es ist der Albtraum jedes Hundebesitzers. Bei einem Vorfall am Tag vor Weihnachten verstirbt ein Hund innerhalb einer Minute an seinen Verletzungen. Auch der Hundebesitzer muss behandelt werden. Ordnungsamt und Polizei ermitteln.