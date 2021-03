In Landau sind sie bereits seit 2018 im Umlauf, nun hat sich auch ein erster Betrieb aus dem Trifelsland dem Recup-System angeschlossen. Im Jugendstilhotel Trifels, ehemals Kurhaus Trifels, in Bindersbach gibt’s nun Pfandbecher für den „Coffee to go“.

Die Mehrwegbecher sind leicht, geschmacksneutral und spülmaschinenfest. „So ersetzt ein Recup-Becher im Laufe seines Lebens bis zu 1000 Einwegbecher“, berichtet Geschäftsführerin Bettina Hornbach. Der Becher koste einen Euro Pfand, zurückerhalten könne man es bei allen 6000 teilnehmenden Betrieben deutschlandweit. „Mit diesem Schritt leisten wir unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit“, sagt Bettina Hornbach, die berichtet, dass dieses Thema vor allem für ihre Tochter, die seit einem Jahr Junior-Geschäftsführerin ist, ein Herzensthema sei. So habe sich das Jugendstilhotel als Partner des Projekts Nachhaltiges Reiseziel Deutsche Weinstraße diesem Ziel verpflichtet und achtet besonders in der Küche auf Bio-Produkte, artgerechte Tierhaltung und fleischlose Angebote.