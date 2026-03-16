In der Jugendstil-Festhalle dreht sich am Samstag, 11. April, alles um Bewegung, Vitalität und Wohlbefinden. Die neue Gesundheitsmesse „VitaMotion“, organisiert von der Stadtholding Landau und der Bella Vitalis GmbH, bietet von 10 bis 19 Uhr ein umfangreiches Programm. Besucher können sich über Gesundheit, Sport und Ernährung informieren und an Vorträgen von Experten teilnehmen. Sportinteressierte haben beispielsweise die Möglichkeit, bei 45-minütigen Schnupperkursen mitzumachen. Von Yoga über Tanz bis zu World Jumping sei für jeden etwas dabei, heißt es in der Ankündigung. Die benötigte Ausrüstung wird vor Ort bereitgestellt, Sportkleidung ist mitzubringen.

Im Foyer präsentieren zudem Anbieter aus den Bereichen Sport, Ernährung und Fitness ihre Produkte. Tagestickets kosten laut Veranstalter 19 Euro.

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Den Kursplan und Tickets gibt es im Netz: https://www.veranstaltungen-landau.de/detail/vitamotion