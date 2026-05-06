Erste Hilfe, Sport, Sozialthemen: Beim Jugendrotkreuz-Kreisentscheid in Herxheim traten junge Helfer gegeneinander an. Wer die Nase vorne hatte.

Beim Kreisentscheid des Jugendrotkreuz-Wettbewerbs haben sich Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau in Herxheim gemessen. 23 Mitglieder traten in mehreren Kategorien gegeneinander an. Mit dabei war jeweils ein Team aus den Verbandsgemeinden Offenbach, Herxheim und Rohrbach sowie zwei Teams aus dem Stadtgebiet Landau. In Stufe 1 (sechs bis zwölf Jahre) gewann das Team „Rohrbacher Retter“, in Stufe 2 (zwölf bis 16 Jahre) setzten sich die „Rotkreuzbärchen“ aus Herxheim durch. Die beiden Siegerteams treten am 21. Juni beim Bezirkswettbewerb in Bad Dürkheim gegen die Gewinner der weiteren Ortsvereine aus dem Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz an, teilt der Landkreis Südliche Weinstraße mit.

„Veranstaltungen wie der Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes zeigen, wie Engagement, Teamgeist und Hilfsbereitschaft junger Menschen unsere Gemeinschaft stärken können“, sagte Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). „Das JRK fördert nicht nur medizinische Kompetenzen und Erste Hilfe, sondern auch Werte wie Verantwortung, Fairness und Solidarität.

In der Kategorie „Sozialer Bereich“ ging es um Flucht und Migration, unter anderem um Unterschiede zwischen den Begriffen, Ursachen für Flucht und die Tätigkeiten des Roten Kreuzes in der Flüchtlingshilfe. Bei „Sport und Spiel“ waren kreative Lösungen im Team gefragt. Im musisch-kulturellen Bereich beantworteten die Teilnehmer Fragen zum Allgemein- und Rotkreuz-Basiswissen. Im Rotkreuz-Bereich stand der DRK-Suchdienst im Mittelpunkt, dazu sollten die Jugendlichen jeweils einen Kurzvortrag halten. In der Kategorie „Erste Hilfe“ versorgten die Teilnehmer als Gruppe oder in Zweierteams vermeintlich Verletzte.