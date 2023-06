Weil er mit seinem frisierten Roller erwischt worden ist, muss ein 17-Jähriger sein Gefährt vorerst stehen lassen. Wie die Polizei berichtet, fuhren Beamte dem jungen Mann am Donnerstag in der Landauer Innenstadt mehrere Hundert Meter hinterher und stellten dabei fest, dass er mit mindestens 60 Stundenkilometern unterwegs ist. Laut dem Versicherungskennzeichen waren das mindestens 15 Stundenkilometer zu viel. Die Basteleien am Roller fielen bei der Kontrolle schnell auf. Durch sie ist die Betriebserlaubnis erloschen, weshalb Kennzeichen und Papiere eingezogen wurden. Da der 17-Jährige nur einen Rollerführerschein (Klasse AM) besitzt, erwartet ihn noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bevor er wieder auf seinen Roller steigen darf, muss er ihn in den Ursprungszustand zurückbauen und bei der Zulassungsstelle eine neue Betriebserlaubnis beantragen.