Jugendliche haben am Mittwochmittag von einer Autobahnbrücke bei Knöringen Schnee- und Eisbrocken auf die Fahrbahn der A65 geworfen. Ein Lastwagenfahrer verständigte die Polizei und gab an, ein Brocken sei auf dem Dach seines Fahrzeugs eingeschlagen. Beamte konnten die Jugendlichen stellen. Nun laufen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.