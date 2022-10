Unbekannte haben am Montag gegen 0.30 Uhr aus einem Auto heraus mehrere Jugendliche auf dem Landauer SBK-Parkplatz mit einer Paintball-Waffe beschossen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein mit zwei Personen besetztes weiß/silbernes Auto auf den Parkplatz – der Beifahrer eröffnete mit der Paintball-Waffe grundlos das Feuer auf drei Jugendliche, die zu der Zeit vor Ort waren. Danach fuhr das Auto davon. Eine der Jugendlichen wurde am Auge getroffen und musste medizinisch behandelt werden. Eine 15-Jährige wurde am Oberschenkel getroffen und klagte über Schmerzen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.