Praktika sind abgesagt, Vereinssport und Partys verboten, neue Leute kennenlernen ist fast unmöglich – in der Pandemie steht das Leben Jugendlicher still. Viele leiden unter dem Alleinsein. Die Politik nimmt junge Menschen nur als Schüler wahr, sagt Landaus Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer. Was braucht die Jugend jetzt?

Herr Schönhöfer, erzählen Sie: Was haben Sie in Ihrer Jugend alles getrieben?

Damals war einiges los (lacht). Meine Jugend war stark von Musik geprägt. Ich