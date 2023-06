Am Sonntag gegen 1.30 Uhr haben unbekannte Jugendliche versucht, ein Fahrzeug in Böchingen in der Prinz-Eugen-Straße zu stehlen, wie die Polizei berichtet. Zunächst wurde das Verdeck des Cabrios aufgeschnitten. Anschließend haben die Jugendlichen durch das verursachte Loch die Tür des Fahrzeuges geöffnet. Als die Täter das Fahrzeug durchsuchten, konnten sie den Ersatzschlüssel im Fahrzeug finden. Damit starteten sie das Fahrzeug und setzten es zurück. Hierbei wurde ein weiteres Fahrzeug gestreift, wie die Polizei weiter mitteilt. Das gestohlene Fahrzeug kam letztlich an einer Mauer zum Stehen. Daraufhin verließen die unbekannten Täter die Örtlichkeit.

Als die Geschädigte an ihr Fahrzeug kam, steckte der Schlüssel noch im Zündschloss und die Zündung war eingeschaltet. Ein Nachbar hörte einen Knall und bemerkte anschließend, wie sich mindestens drei Jugendliche von dort entfernten. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei warnt Fahrzeugführer explizit davor, einen Schlüssel und/oder einen Fahrzeugbrief im Wagen zu deponieren, da diese nicht in die Hände der Täter gelangen sollten.