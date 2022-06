Eine Gruppe Jugendlicher hat wohl gegen 4 Uhr am Samstag im Bereich Ravelinstraße, Parkstraße, Westring und Südring in Landau Sachschäden angerichtet. Ein Zeuge habe zu dieser Zeit eine Gruppe junger Leute herumgrölen gehört, berichtet die Polizei. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass Verkehrszeichen vor seinem Haus beschädigt wurden. Die Polizei fand weitere beschädigte Verkehrszeichen im Umfeld. Die Eisenstangen wurden so lange hin und her gebogen, bis sie aus ihren Halterungen brachen. Schaden: mindestens 1500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.