Das hätte böse enden können: Zwei Jugendliche sollen in Oberotterbach Gullydeckel ausgehoben und dadurch mehrere Gefahrenstellen verursacht haben. Wie die Polizei mitteilt, waren die noch unbekannten und dunkel gekleideten Jugendlichen am frühen Mittwoch gegen 4.25 Uhr an der Weinstraße und in der Karl-Meyer-Straße unterwegs. Es geht um fünf Kanaldeckel. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Beamten haben die Kanaldeckel wieder an Ort und Stelle gesetzt. Nun sucht die Polizei Zeugen: Haben Sie in den Morgenstunden des 24. Juli etwas Verdächtiges in den genannten Straßen beobachtet? Können Sie Angaben zu den beiden dunkel gekleideten Jugendlichen machen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Telefon 06343 93340 oder E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de.