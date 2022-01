Zwei Jugendliche sind am Montagabend in eine Teststation in der Raiffeisenstraße in Burrweiler eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Jungen im Alter von 14 und 17 Jahren widerrechtlich Zugang zur Einrichtung verschafft., um dort Musik zu hören und zu rauchen. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus, die Jugendlichen müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten.