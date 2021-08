Mehrere Jugendliche wurden am Freitag, 27. August, gegen 23 Uhr in der Glacisstraße in der Landauer Südstadt beobachtet, wie sie die Außenspiegel parkender Fahrzeuge beschädigten. Die Gruppe flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei auf Fahrrädern. Zeugen, die das Geschehen ebenfalls beobachtet haben oder Autobesitzer, deren Fahrzeuge beschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter Telefon 06341 2870 zu melden.