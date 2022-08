Ein eher ungewöhnliches Projekt haben sich 15 Schülerinnen und Schüler der IGS Landau vorgenommen: Sie haben sich zur Gruppe Hüttenzauber zusammengeschlossen und werden zusammen mit drei Lehrkräften zwei Wochen lang nach den Sommerferien (von Montag, 5. September, bis Freitag, 16. September, nicht nur in der Ringelsberghütte bei Frankweiler leben, sondern den Hüttendienst betreiben. Normalerweise wird die Hütte vom PWV Frankweiler bewirtschaftet. Die jungen Leute wollen gemeinsam kochen und dieses Essen sowie Getränke an Wanderer und Mountainbiker verkaufen. Geplant sind aber auch Ausflüge und Spiele für Grundschulklassen und Arbeitseinsätze. So sollen die Zäune und das Eingangstor renoviert werden. Es soll aber auch ein Programm für die jungen Leute selbst geben, zum Beispiel Wandern, Klettern oder Mountainbiken. Die Hütte wird dann täglich von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet sein.