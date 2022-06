Am Wochenende des 25. und 26. Juni übernehmen Jugendliche des Hauses der Jugend in Landau gemeinsam mit ihren Betreuerinnen und Betreuern den Hüttendienst auf dem Naturfreundehaus Kiesbuckel. Von der Inventur über den Einkauf bis zum Kochen der Suppe: Die Jugendlichen werden alle Abläufe des Hüttendiensts kennenlernen und dabei mitarbeiten. Mit den Einnahmen möchten sie einen Ausflug finanzieren. Das Naturfreundehaus ist an den beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist zum Beispiel vom Waldparkplatz in Albersweiler im Ortsteil St. Johann zu Fuß in rund 45 Minuten zu erreichen. Weitere Informationen sind auch online unter www.naturfreunde-landau.de zu finden.