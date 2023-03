Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Keine Verhandlung am Jugendgericht ist wie die andere, aber eines haben sie alle gemein: Die Angeklagten sind so jung, dass man besser zweimal hinschaut. Nur so lässt sich auseinanderhalten, wer schon früh kriminelle Neigungen zeigt und wer in seinem Leben einfach nur großes Pech hatte.

Überwiegend sind es kleinkriminelle Jugendsünden, die an diesem Tag im Gerichtsgebäude am Marienring in Landau vor Amtsrichter Urban Ruppert verhandelt werden. Diebstahl, eine Rollerspritztour