Der Jugendbeirat der Stadt Landau lädt für Freitag, 14. April, ab 16.30 Uhr zum zweiten Landauer Jugendforum ins Haus der Jugend ein. Was wünschen sich junge Menschen für die und von der Stadt Landau? Das möchten die Mitglieder des städtischen Jugendbeirats gemeinsam mit Oberbürgermeister Dominik Geißler und Jugenddezernent Maximilian Ingenthron beim Jugendforum herausfinden. Dazu werden drei Workshops angeboten: Orte für junge Menschen, Veranstaltungen für Jugendliche und Junges Leben in Landau. Die Meinungen, Wünsche und Anregungen der Jugendbeirat auswerten und als Basis seiner weiteren Arbeit nutzen. Gegen 19 Uhr endet der offizielle Teil, die Veranstaltung geht anschließend in einen lockeren Austausch über. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.