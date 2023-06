Es gibt viele neue Gesichter an den Spitzen der Landauer Jugendfeuerwehren. Simon Hargesheimer ist neuer Stadtjugendfeuerwehrwart. Er hat ein neues Team um sich herum.

Simon Hargesheimer ist auf der jüngsten Versammlung zum neuen Stadtjugendfeuerwehrwart, gewählt worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Stellvertreter sind Lea Monninger und Jannik Nagel. Das Team übernimmt die Aufgabe von Florian Strauch, der zehn Jahre lang als Stadtjugendfeuerwehrwart tätig war, und dessen Stellvertretern Christian Kirsch und Johannes Wörner. Weiter wurden neue Jugendwartinnen und Jugendwarte sowie Leiterinnen und Leiter der Kinderfeuerwehren verpflichtet.

Die Freiwillige Feuerwehr Landau unterhält sechs Jugendfeuerwehren in der Kernstadt und den Stadtdörfern mit insgesamt knapp 70 Mitgliedern im Alter von zehn bis 16 Jahren. Dazu kommen drei Bambini-Feuerwehren mit knapp 40 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren.

„Mein Dank gilt Florian Strauch und seinem Team für eine sehr engagierte und erfolgreiche Amtszeit“, sagt Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Dirk Hargesheimer.

Mitmachen

Wer in einer der Nachwuchsfeuerwehren aktiv werden möchte, wendet sich direkt an die jeweiligen Jugendfeuerwehren oder per E-Mail an jugend@feuerwehr-landau.de. Mehr Infos gibt es auch im Netz auf www.feuerwehr-landau.de/jugend.