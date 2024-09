Erstmals nach langer Pause gibt es eine Jahresinspektionsübung der Jugendfeuerwehren der Stadt Landau. Alle sechs Jugendfeuerwehren zeigen bei einer großen Übung am Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr am Max-Slevogt-Gymnasium, „was sie drauf haben“ und wie gut sie aufgestellt sind, um später in die Fußstapfen der aktiven Feuerwehr treten zu können. Die Übung dauert etwa eine Dreiviertelstunde.