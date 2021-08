Die Jugendförderung der Stadt plant Landauer Adventstürchen und sucht für diese Form des Adventskalenders noch Gastgeber.

Gedacht ist das so: Vom 1. bis zum 24. Dezember gestaltet jeden Tag ein Verein, eine Einrichtung, ein Geschäft oder auch eine Privatperson eine kleine Aktion für die Bürger. „Wir können natürlich noch nicht voraussagen, wie genau uns die Corona-Pandemie im Dezember einschränkt. Aber das Adventstürchen-Projekt ist eine schöne Möglichkeit, die Menschen in unserer Stadt in den Tagen vor dem Fest zusammenzubringen, ihnen besondere Momente zu schenken und so ein Zeichen für Menschlichkeit und Nächstenliebe zu setzen“, betont Oberbürgermeister Thomas Hirsch.

Verschiedene Formate

Ziel ist, Begegnungen und Austausch zu ermöglichen und zur Besinnlichkeit beizutragen, um die Gemeinschaft zu stärken, unterstreicht Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer. Die Organisatorinnen Nadine Bönicke, Ina Rinck und Nina Sappert von der Jugendförderung erläutern, dass viele verschiedene Formate möglich sind, vom gemeinsamen Backen über ein kleines Weihnachtskonzert oder das Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte bis hin zum Bereitstellen einer Bastelanleitung. Bedingung ist lediglich, dass die Corona-Beschränkungen eingehalten werden.

Info

Interessenten können sich bis 1. Oktober an die Jugendförderung wenden: per Mail an adventstuerchen@landau.de oder telefonisch unter 06341 135171). Informationen sowie das Anmeldeformular unter www.jufoelandau.com