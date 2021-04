Die Landauer Jugendförderung bietet auch in diesem Jahr wieder eine Berlin-Freizeit für Jugendliche ab 15 Jahren beziehungsweise ab der 9. Klasse in den Herbstferien an. Wie die Stadt mitteilt, soll die Fahrt – sofern es die Corona-Lage zulässt – am Samstag, 9. Oktober, starten, die Rückkehr ist für den 16. Oktober geplant. Anmeldungen sind ab sofort über das Online-Portal FeriPro unter https://landau.feripro.de/ möglich. Der Teilnahmebeitrag beträgt 325 Euro und umfasst die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug, sieben Übernachtungen mit Frühstück in der Alten Feuerwache, alle Eintrittsgebühren, Unfall- und Haftpflichtversicherung sowie das U-Bahn-Wochenticket. Weitere Infos auf der Homepage der Jugendförderung unter www.jufoelandau.com zu finden.