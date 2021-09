Aufgrund der großen Nachfrage nach Betreuungsangeboten in den Herbstferien hat die Jugendförderung der Stadt Landau ihr Programm erweitert und für beide Ferienwochen zusätzliche Tagesworkshops und -ausflüge ins Angebot genommen. Am 12., 13., und 14. Oktober, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr, lädt Clown Giovanni Kinder zwischen sieben und elf Jahren zu einem Jonglage-Schnupperkurs ein. Treffpunkt ist an der Turnhalle der Grundschule Pestalozzi in der Langstraße 9a in Landau.

In der zweiten Ferienwoche, von Montag, 18. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, bietet das Team der Jugendförderung verschiedene Tagesausflüge an. Die genauen Ausflugsziele werden noch festgelegt – abhängig davon, wie viele Kinder sich anmelden und wie sich die Wetterlage gestaltet. Dieses Angebot richtet sich an Kinder von neun bis zwölf Jahren.

Anmeldungen sind online unter www.landau.feripro.de möglich. Wer Unterstützung bei der Anmeldung benötigt oder noch Fragen zum Programm hat, kann sich telefonisch (06341 135172), per E-Mail (jugendfoerderung@landau.de) oder auch persönlich an die Mitarbeiter der Jugendförderung in der Waffenstraße 5 in Landau wenden.