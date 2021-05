Jugendliche haben abends ihren Spaß, Anwohnern sind sie zu laut. Ein häufiges Problem im Landauer Südpark. Der Jugendbeirat will dem entgegenwirken und Flächen abseits der Anwohner attraktiver gestalten. Er baut dabei auf Landaus Beigeordneten Lukas Hartmann. Was die jungen Leute planen.

Wer dieser Tage von „Red Zone“ oder „Green Zone“ spricht, der redet wahrscheinlich über den „Super Bowl“, der am Sonntag stattfand. Das Endspiel der US-amerikanischen Footballliga ist das wohl größte Sportereignis der Welt. Die Begriffe, die übersetzt „rote und grüne Zone“ bedeuten, sind in der Sportart gängige Fachbegriffe.

Als der Landauer Jugendbeirat am Donnerstag in seiner fünften Sitzung besagte Begriffe verwendete, ging es aber nur entfernt um Sport. Es ging um den Südpark auf dem ehemaligen LGS-Gelände. Anwohner des Parks klagen seit Jahren über nächtliche Ruhestörung. Die Idee der gewählten Jugendvertreter: Es sollen Zonen aufgezeigt werden, wo es okay ist, sich aufzuhalten – und andere, in denen es nicht okay ist. Diese sollen auf einer Lagekarte festgehalten werden. „Sowohl Leute, die hier wohnen, als auch Leute, die von außen kommen, kennen die Problem- und Ausweichzonen nicht. Sie sehen eine Grünfläche, die ihnen gefällt, und setzen sich hin, ohne zu wissen, dass es dort Probleme geben könnte“, sagte der Vorsitzende des Jugendbeirats, Julius Zickler.

„Sie müssten sehr laut sein, um gehört zu werden“

Die jungen Leute haben sich mit dem Landauer Beigeordneten Lukas Hartmann (Grüne) und zwei Vertretern des Ordnungsamtes getroffen. Diese hätten den Vorschlag positiv aufgenommen, berichtet Zickler.

Dem Vorsitzenden war es wichtig, dass Jugendliche, die sich zu später Stunde auf dem Gelände aufhalten, nicht als grundsätzliches Problem gesehen werden, sondern dass es eine Kompromisslösung geben müsse. „Wir wollen nicht, dass den Jugendlichen verboten wird, sich dort aufzuhalten. Wir wollen einen Weg finden, wie sich dort alle gemeinsam aufhalten können und der Lärmschutz dennoch gewahrt werden kann“, sagte Zickler. Er habe das Gefühl, dass das auch so bei Hartmann ankam und er auf Verständnis stieß.

Um das gemeinsame Miteinander von Anwohnern und Gästen des Geländes besser zu gestalten, möchte der Beirat Orte, an denen der Aufenthalt eher gewünscht ist, attraktiver gestalten. Wie zum Beispiel das Gelände zwischen Aussichtsturm und Sportbegegnungsstätte. Hier verläuft ein schmaler Kiesweg entlang einer Grünfläche mit zwei Frisbeegolfkörben. „Den Platz müssen wir ausbauen. Er ist weiter weg von den Anwohnern und baulich durch das Geothermiekraftwerk von ihnen getrennt. Das Kraftwerk macht zudem ohnehin Lärm, sodass die Jugendlichen dort schon sehr laut sein müssten, dass sie von den Anwohnern gehört werden würden“, sagte Zickler.

Länger geöffnet und besser beleuchtet

Konkret soll der ganze Weg asphaltiert und beleuchtet werden. Tische, Bänke, Mülleimer mit integrierten Aschenbechern, Fahrradständer und Tischtennisplatten sollen installiert werden. Das sei umsetzbar, sagte Zickler und berief sich auf Hartmann. Ein weiterer Vorteil: Autos, die mit lauter Musik vorfahren, würden dann eher auf dem Parkplatz an der Sportstätte parken – und nicht vorne bei den Anwohnern, schätzte Zickler.

Ob das Vorhaben in den Stadthaushalt eingeplant werden kann, müsse noch geprüft werden. Ebenso geprüft werden müsse das Anliegen, die Sportbegegnungsstätte länger geöffnet zu lassen und besser zu beleuchten. Der Beirat sieht dem aber positiv entgegen. Hartmann habe angekündigt, an der nächsten Sitzung selbst teilzunehmen.

Einweihungsparty mit DJ

Sollten die Vorschläge umgesetzt werden, müsse das auch entsprechend kommuniziert werden, meinte Zickler. „Wenn dann irgendwo fünf Bänke stehen und keiner weiß davon, ist keinem geholfen. Sowohl die Bürger, die die Fläche nutzen wollen, als auch die Anwohner müssen abgeholt und informiert werden.“ Zickler denkt dabei an eine Veranstaltung, beispielsweise in der Vinothek, wo verschiedene Interessensgruppen zusammenkommen und der Beirat das Projekt vorstellen kann. „Am liebsten noch vor April.“

Ein komplett ausgearbeitetes Konzept gebe es derzeit noch nicht. Dieses würde folgen, sobald das Vorhaben in den Haushaltsplan aufgenommen wird. Ist das Projekt in ferner Zukunft abgeschlossen, sei auch eine Einweihungsparty mit DJ, finanziert durch die Stadt, möglich.