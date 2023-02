Der Jugendbeirat der Stadt Landau um die Vorsitzenden Kimberly Mae Weinmann und Akisan Sivananthan hat sich für dieses Jahr noch einiges vorgenommen. Das teilt die Stadt nach einem Gespräch der Beiratsmitglieder mit Bürgermeister und Jugenddezernent Maximilian Ingenthron mit. Am 14. April soll es ein zweites Landauer Jugendforum geben, auch beim Kindertag am 17. Juni wird der Beirat wieder dabei sein. Für September planen die jungen Beiräte ein weiteres Format von und für Jugendliche in Landau. Außerdem streben sie einen Beitritt des Jugendbeirats zum Dachverband der kommunalen Jugendvertretungen Rheinland-Pfalz an. Einen Erfolg konnte das Gremium in diesem Jahr bereits verzeichnen. Im Januar brachte der Jugendbeirat erfolgreich zwei Anträge im Stadtrat ein: Zum einen sollen mehr öffentliche Sitzgelegenheiten in der Landauer Innenstadt geschaffen werden, zum anderen wird aktuell die mögliche Öffnung des ESG Sportgeländes für die Öffentlichkeit durch ein Lärmschutzgutachten geprüft. In Kooperation mit der Stadtverwaltung befasst sich der Beirat nun mit der konkreten Umsetzung der Anträge.

Die Mitglieder des Jugendbeirats treffen sich regelmäßig, um Ideen auszutauschen und Projekte zu planen, die auf die Bedürfnisse junger Menschen in der Stadt abgestimmt sind. Die Neuwahl des Jugendbeirats steht im Dezember an. Zur Kandidatur aufgerufen sind alle Jugendlichen mit Wohnsitz in Landau, die zum Zeitpunkt der Wahl zwischen 13 und 19 Jahren alt sind. Interessierte junge Menschen haben über Social Media immer die Möglichkeit, mit dem Jugendbeirat in Kontakt zu treten.